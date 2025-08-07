El Club Sport Cartaginés no está descartando del todo hacer un fichaje más para el torneo de Apertura 2025, ya que el mercado cierra el 19 de septiembre.

Acorde a Andrés Carevic, técnico brumoso, se sienten satisfechos con lo que tienen hasta ahora, sin embargo en el caso de la lateral derecha tras la lesión de ligamento cruzado de José Quirós, al técnico si le gustaría tener a un jugador más en esa posición.

Actualmente Carlos Barahona, es quien cubre esa posición, donde la otra opción es el joven Justin Carrillo.