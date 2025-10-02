Los leones blancos del Olimpia ganaron 3 a 1 ante el Cartaginés y al final la serie termina en el global 5 a 2. La primera anotación catracha la marcó Jorge Benguché. Vaya error el del guardameta brumoso, pues cuando el olimpista se metió en el área Kevin Briceño se vendió a su derecha y el cuero entró entre él y el poste.

Por los brumosos anotó Mauro Quiroga. El 2 a 1 fue de penal de Yustin Arboleda. Al 81 vuelve a marcar Benguché, esta vez el 3 a 1.

El cuadro de Andrés Carevic dejó ir muchas opciones, como las que tuvieron Marcos Ureña y Johan Venegas.

Clasifican a semifinales Olimpia, Alajuelense, Xelajú y Real España. Serán entre el 21 y 30 de octubre y las finales entre el 25 de noviembre al 4 de diciembre.

Olimpia

Menjívar, Güiti, Hernández, Queiróz, Rivas, Chirinos (Mulet 75’), Álvarez (Paguada 90’ + 2’), Maldonado, Pinto (Solano 88’), Benguché (López 88’) y Arboleda (Bengtson 88’).

Cartaginés

Briceño, Montero (González 75’), Mesén, Pereira, Rubio, Bátiz (Mora 81’), Alfaro (Zúñiga 75’), Flores, Venegas, Quiroga y Ureña.

Estadio: José “Chelato” Uclés

Goles: 1- 0 Jorge Benguché (O) al 6’. 1-1 Mauro Quiroga (CSC) al 53’. 2-1 Yustin Arboleda (O) al 71’. 3 a 1 Jorge Benguché (O) al 81’

Motivo: Juego de vuelta cuartos de final Copa Centroamericana.