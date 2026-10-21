Cartaginés levanta alarmas tras lesión de titular

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El lateral derecho del Cartaginés Carlos Barahona, debió salir de cambio tras mostrarse visiblemente afectado de una lesión muscular.

Posterior a su situación con la justicia, Barahona volvió a ser titular con los blanquiazules en un duelo fundamental ante Olimpia.

Carlos Barahona (Foto: Mauricio Aguilar)

El carrilero tuvo un encuentro correcto, en donde contuvo bien los embates del volante Imanol Enríquez, posterior a la salida de Enríquez.

De momento, se desconoce el grado de la lesión y si es una situación que pueda repercutir en su continuidad dentro del once de Amarini Villatoro.