Cartaginés jugará ante Olimpia con 3 bajas importantes

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés no contará con tres jugadores principales para buscar el pase a la final de la Copa Centroamericana.

Se trata del defensa José Luis Quirós, el mediocampista Claudio Montero y el atacante José de Jesús González.

El “Tepa” González no estará en el partido contra Olimpia.

Ellos acumularon su segunda tarjeta amarilla en el partido de ida contra el Olimpia de Honduras y, debido a eso, quedaron fuera de convocatoria.

“Vamos con mucha ilusión, pero con la convicción de que podemos competir y traernos la clasificación de Honduras. El equipo está bien y nos encontramos muy unidos”, indicó Leonardo Vargas, presidente del club.

A pesar de esta situación, en el bando brumoso confían en los demás futbolistas del plantel para salir a defender la ventaja que tienen hasta el momento.

Los blanquiazules están arriba en la serie y, aunque la ventaja es mínima, esperan salir del Estadio Nacional de Tegucigalpa con el pase a la final.

Partido de ida quedó 1-0 a favor de los blanquiazules.

“El planteamiento y la idea que se lleva por parte del cuerpo técnico es muy buena y ahora nos toca a nosotros plasmarlo en la cancha”, manifestó el mediocampista Luis Flores.

Cartaginés llegó este lunes por la tarde a territorio catracho y se espera que este martes haga el reconocimiento del terreno de juego donde buscarán hacer historia y llegar a su primera final internacional en más de 3 décadas.

El partido será este miércoles a las 9:00 p.m.