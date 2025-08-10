En una tarde redonda para los brumosos, el Club Sport Cartaginés venció 3-0 al Deportivo Saprissa en la fecha 3 del Torneo Apertura 2025, dejando claro que en casa se hacen fuertes.

El primer golpe llegó al minuto 24. Alberth Barahona, de Saprissa, dio por perdido un balón que Diego González peleó hasta el final. La jugada, que parecía sin peligro, terminó con un centro disputado por Johan Venegas de cabeza; el rebote le quedó servido a Cristopher Núñez, quien no perdonó para el 1-0.

La segunda anotación fue una lección de balón parado. Aprovechando la ausencia del defensor Kendall Waston (con permiso para asistir al aniversario del FC Cincinnati), Johan Venegas conectó un cabezazo preciso al poste izquierdo de Esteban Alvarado para el 2-0.

En la segunda mitad, Cartaginés controló el ritmo y neutralizó los cambios ofensivos de Saprissa, que nunca logró encontrar su juego. Ya en tiempo de cierre, al 90’, Claudio Montero puso la cereza al pastel con el 3-0 definitivo, desatando la fiesta en el “Fello” Meza.

Ahora, los brumosos viajarán a Tegucigalpa para enfrentar a Motagua por la Copa Centroamericana este jueves. Saprissa, por su parte, tendrá semana larga para preparar su visita a Liberia en el estadio Edgardo Baltodano.

Cartaginés alineó con: Kevin Briceño, Randall Cordero, Johan Venegas, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Marco Ureña y José Mora. DT: Andrés Carevic.