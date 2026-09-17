Cartaginés firma una noche épica y elimina al Saprissa 

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Club Sport Cartaginés firmó una de sus mejores noches en tiempos recientes tras dejar en el camino al Deportivo Saprissa con marcador de 3-2 (global de 5-4) de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La anotación cayó al 22’ por medio de José González. El “Tepa” culminó un contragolpe que inició por la banda derecha, recibió un pase en el corazón del área y con un toque sutil venció la portería de Abraham Madriz.

Los dirigidos por Hernán Medford encontraron la paridad en la pizarra al 45’ por medio de Orlando Sinclair, quien aprovechó un centro desde la banda derecha y de cabeza envió la pelota al fondo.

El juego ha sido parejo, sin embargo, los morados han mostrado más intenciones de ir al ataque, sabiendo que están obligados a anotar, por lo menos, un gol más.

Los dirigidos por Hernán Medford tuvieron un par de oportunidades de gol con David Guzmán y Luis Javier Paradela, pero no estuvieron con la puntería fina y la pelota acabó en las graderías.

Tras recibir la anotación, los tibaseños cayeron en desesperación y cometieron varias faltas seguidas que cortaron el avance del juego y le favoreció a los locales a bajarle el ritmo al partido una vez que tenían el marcador a su favor.

Tras recibir la anotación, los tibaseños cayeron en desesperación y cometieron varias faltas seguidas que cortaron el avance del juego y le favoreció a los locales a bajarle el ritmo al partido una vez que tenían la ventaja.

Los saprissistas encontraron su recompensa al final de la etapa inicial con un jugador experto en aparecer en momentos clave. Al 45’ Orlando Sinclair se elevó en el área, cabeceó entre dos defensas y consiguió el 1-1 en el cotejo que les daba esperanzas de hacer una actuación heroica en Centroamérica.

La segunda parte comenzó como finalizó la primera. Saprissa con el dominio de la pelota y Cartaginés corriendo detrás de ellos.

Gerson Torres avisó de lo que podía avecinarse. El volante estuvo cerca de anotar con un tiro que detuvo Briceño. Para el 56’, no pudo hacer más.

Fidel Escobar, siendo defensa, se fue al ataque en un tiro libre colgado al área y, como si fuera un delantero de muchos años en el fútbol, le pegó de primera intención, sin dejarla caer, para así remontar el marcador.

Ante la desesperación, los defensores aplicaron la misma receta y buscaron opciones en ataque y así lo encontró Diego Mesén, quien aprovechó un mal despeje de la zaga central morada y marcó la paridad qué le devolvió la sonrisa a los de la “Vieja Metrópoli”.

El “Fello”, pasó de estar en silencio a la fiesta total cuando al 84’ se concedió una falta de penal que se confirmó mediante el VAR.

Sebastián Acuña derribó dentro del área a Geancarlo Castro y, tras la infracción, apareció Bernal Alfaro, que tenía menos de 10 minutos en cancha para canjearlo por gol. Madriz a la izquierda, el balón al centro y el definitivo 3-2 le dio la clasificación al Cartaginés.

Saprissa vio una vez más cómo la Copa Centroamericana se le escapa, mientras que los brumosos sellaron una noche mágica y confirman su gran nivel en el semestre.