Cartaginés está venciendo al Olimpia tras 45 minutos intensos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Cartaginés está venciendo 1-0 al Olimpia de Honduras por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana.

El gol cayó a los 15 minutos gracias al norteamericano Joaquín Alonso Hernández, quien cerró un centro que vino desde la banda derecha y logró vencer la portería de Edrick Menjívar.

Foto: Mauricio Aguilar

Los brumosos no han pasado mayores apuros en defensa. Por el contrario, han tenido, al menos, dos ocasiones más par aumentar la cuenta, producto del ataque rápido por las bandas y la búsqueda de los atacantes.

Los “Albos” juegan con uno menos por la expulsión de Yustin Arboleda.