Escrito por: Francisco Brenes Herrera

El Club Sport Cartaginés ganó su encuentro por 2-0 en su visita contra San Carlos. Los hombres de Carevic fueron contundentes a la hora de la definición. Suhander Zúñiga y Marcelo Pereira fueron los anotadores blanquiazules.

Hace seis partidos los brumosos no conocen la derrota en el campeonato nacional. La última vez que sufrieron una debacle fue de visita frente a Liberia por 1-0. Los delanteros nunca dejaron respirar a la defensa sancarleña a la hora de la salida.

Mientras que los hombres de Walter Centeno se vieron superados en todas sus lineas debido a la poca ccordinación en salida y nunca incomodaron la meta resguardada por Kevin Briceño, sumando su tercera derrota en casa.