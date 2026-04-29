Cartaginés, el más afectado por el VAR

El uso del VAR en el fútbol costarricense volvió a quedar bajo la lupa, y esta vez con cifras que ponen al Club Sport Cartaginés como el principal perjudicado por las decisiones arbitrales revisadas con tecnología.

En una conferencia ofrecida en la Fedefútbol, el presidente de la Comisión de Arbitraje, el chileno Luis Enrique Osses, presentó un balance que abarca los torneos Clausura y Apertura 2025, además del certamen en curso de 2026. El informe deja un dato contundente: de los 24 errores detectados tras intervención del VAR, el conjunto brumoso es el que sale peor librado.

Cartaginés acumula cinco fallos en contra y cuatro a favor, lo que lo convierte en el equipo con el balance más negativo en este apartado.

Ningún otro club presenta una diferencia tan marcada, lo que refuerza la sensación de desventaja deportiva para la “Vieja Metrópoli”.

Detrás aparece Liga Deportiva Alajuelense, con cuatro decisiones en contra, aunque compensadas por la misma cantidad a favor.

“Felicito a la Comisión de Arbitraje por estos datos que salieron a la luz pública. Lo que pasó ya pasó y no se puede cambiar. Nosotros sacamos a nuestros mejores hombres y creo que la Comisión también debe hacerlo, esos que tienen gafetes FIFA y están acostumbrados a fases finales, para que después se hable más de lo que suceda con los equipos en cancha y no de fallos arbitrales”, dijo Amarini Villatoro, DT de Cartaginés, en el Media Day de UNAFUT.

Desde la Comisión de Arbitraje insistieron en que los números responden únicamente al análisis técnico y no a criterios subjetivos.

Osses dejó claro que el estudio busca transparentar el rendimiento arbitral: los datos reflejan cómo se han distribuido los aciertos y errores sin que exista una inclinación hacia algún equipo en particular.

También subrayó que las equivocaciones forman parte de la dinámica del juego y no siguen un patrón determinado.

Más allá del balance, el informe revela otro elemento clave: Cartaginés es el equipo con mayor protagonismo en revisiones del VAR.

En 321 partidos analizados, se contabilizan 144 intervenciones, de las cuales 36 involucraron al club brumoso. De esas, 19 terminaron beneficiándolo y 17 perjudicándolo, lo que evidencia una presencia constante del equipo en jugadas polémicas.

En contraste, Sporting figura como el club con menor incidencia del VAR en sus encuentros, muy lejos del volumen que rodea a Cartaginés.

A nivel general, el sistema mantiene una efectividad alta, con 120 decisiones correctas frente a 24 errores. Sin embargo, en Cartago los números no pasan desapercibidos: las estadísticas oficiales ahora respaldan una percepción que durante meses se instaló en su afición, la de ser el equipo más golpeado por el VAR en Costa Rica.