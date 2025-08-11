Brumosos golearon a los morados

Cartago.- Cartaginés se dio un festín ante un inofensivo Saprissa, por la jornada 3 del Torneo de Apertura 2025, con una contundente goleada de 3 a 0 en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich.

Desde el inicio, el cuadro local salió con mayor determinación para quedarse con los tres puntos. Mostró una defensa sólida, precisa, y ganó los duelos individuales tanto por bajo como por alto. Los brumosos salieron con el “cuchillo entre los dientes”, mientras que la oncena tibaseña exhibió una apatía que luego fue criticada por su técnico, Paulo César Wanchope.

Precisamente, esa falta de intensidad morada quedó evidenciada en la primera anotación, cuando Albert Barahona dio por perdido un balón cerca de la línea de fondo. Diego González, no se rindió, y a pesar de que parecía que el esférico salía por completo, logró sacar un centro al área. Johan Venegas bajó el balón con un cabezazo y Cristopher Núñez apareció para enviarlo al fondo de la red.

La fiesta brumosa continuó al minuto 45, cuando nuevamente Venegas, aprovechando su estatura, le ganó el salto a Samir Taylor y marcó el 2 a 0 con el que se fueron al descanso.

Aunque Saprissa intentó reaccionar con cambios, la apatía y la falta de actitud persistieron en el equipo. Las variantes no dieron resultado y, por el contrario, Cartaginés se mantuvo intenso y dominante. Tal fue así que, al minuto 89, Claudio Montero, quien ingresó de cambio, aprovechó el desorden defensivo morado y con un remate de derecha, imposible para Esteban Alvarado, selló el 3 a 0 definitivo. El equipo de Carevic celebró una victoria que representa un envión anímico importante de cara al duelo del jueves, de vida o muerte, ante Motagua por la Copa Centroamericana.