El Club Sport Cartaginés cumplió con su obligación y terminó ganándole con justicia al Club Atlético Independiente de Panamá por 4 a 0 en el estadio José Rafael “Fello” Meza y avanzó a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.
Johan Venegas fue quien puso el primer gol para los brumosos desde la vía del penal al minuto 32, lanzando el penal hacia la derecha y el portero panameño, viajando hacia la izquierda.
Luego apareció Marco Ureña, tras un rechazo largo que hizo el Cartaginés. El 21 brumoso, arrancó demostrando que aún su velocidad es la mejor arma, dejó atrás a los panameño y sacó un fuerte remate para el 2 a 0.
En la segunda parte, el CAI quiso reaccionar, pero el Cartaginés jugó un juego casi perfecto en la zaga defensiva y más bien al minuto 78, Johan Venegas nuevamente apareció para la goleada por 3 a 0 ante los panameños.
En el último minuto, Cartaginés terminó con el 4-0 a favor.
Cartaginés: Briceño, Cordero, Mésen, Barahona, González, Flores, López, Mora, Castrillo, Ureña y Venegas. D.T: Andrés Carevic.
Independiente: Rodríguez, Davis, Ramírez, Ávila, Modelo, Hurtado, García, Fields, Águila, Valverde y Bonilla. D.T: Franklin Narváez.