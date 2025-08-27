El Club Sport Cartaginés cumplió con su obligación y terminó ganándole con justicia al Club Atlético Independiente de Panamá por 4 a 0 en el estadio José Rafael “Fello” Meza y avanzó a la siguiente fase de la Copa Centroamericana.

Johan Venegas fue quien puso el primer gol para los brumosos desde la vía del penal al minuto 32, lanzando el penal hacia la derecha y el portero panameño, viajando hacia la izquierda.

🔥JOHAN VENEGAS NO PERDONA DESDE EL PUNTO PENAL Y CARTAGINÉS SE PONE ARRIBA ANTE CAI🔵⚪️





Luego apareció Marco Ureña, tras un rechazo largo que hizo el Cartaginés. El 21 brumoso, arrancó demostrando que aún su velocidad es la mejor arma, dejó atrás a los panameño y sacó un fuerte remate para el 2 a 0.

MARCO UREÑA PONE EL 2-0 Y CARTAGINÉS SE SIENTE EN LOS CUARTOS DE FINAL🔵⚪️





En la segunda parte, el CAI quiso reaccionar, pero el Cartaginés jugó un juego casi perfecto en la zaga defensiva y más bien al minuto 78, Johan Venegas nuevamente apareció para la goleada por 3 a 0 ante los panameños.

En el último minuto, Cartaginés terminó con el 4-0 a favor.

🔥JAQUE MATE, CARTAGINÉS🔵⚪️



Johan Venegas puso doblete para el 3-0 y los brumosos están sellando su boleto a Cuartos🤩





Cartaginés: Briceño, Cordero, Mésen, Barahona, González, Flores, López, Mora, Castrillo, Ureña y Venegas. D.T: Andrés Carevic.

Independiente: Rodríguez, Davis, Ramírez, Ávila, Modelo, Hurtado, García, Fields, Águila, Valverde y Bonilla. D.T: Franklin Narváez.