Con un marcador de 1-0, Cartaginés derrotó en el Estadio Fello Meza a Sporting FC y asumió el liderato del Torneo de Apertura.

El único gol del encuentro llegó a los 9 minutos de la primera parte, cuando Johan Venegas conectó un certero cabezazo en el corazón del área.

Sporting intentó reaccionar, pero sin mayor éxito. Sobre el final del segundo tiempo, el equipo estuvo cerca de empatar tras un derribo en el área sobre “El Cubo” Torres, acción que no fue sancionada como penal.

En la próxima jornada, el Club Sport Cartaginés visitará al Deportivo Saprissa en San Juan de Tibás, mientras que Sporting se enfrentará a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde.

Cartaginés alineó con Kevin Briceño, Randall Cordero, Marcelo Pereira, Johan Venegas, Mauro Quiroga, Luis Flores, Diego Mesén, Jesús Bátiz, Everardo Rubio, Bernald Alfaro y José Mora.

Sporting FC por su parte, mandó al terreno de juego a Leonel Moreira, Giancarlo González, Ryan Bolaños, Ariel Soto, Josimar Méndez, Fabio Coronado, Alejandro Reyes, Carlos Pineda, José Pablo Agüero, Ariel Arauz y Erick Torres.