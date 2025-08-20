El estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich recibe esta noche, a las 8 p.m., a Cartaginés y al Verdes de Belice, por la Copa Centroamericana.

El juego es crucial, pues los brumosos se ubican en la cuarta casilla, con un solo punto en dos presentaciones. Motagua (7), Saprissa (6) e Independiente de Panamá (3) le superan. Verdes es último sin puntos en tres cotejos.

El técnico Andrés Carevic no le da mucha vuelta a tener que golear, lo primero será ganar.

“Nosotros priorizamos la recuperación, jugamos en Honduras y fue un viaje difícil, con retraso y jugamos un partido duro ante Guadalupe. Nosotros respetamos a Verdes y jugaremos con seriedad y para ganar el partido. No valoro cuántos goles hacer, es un rival al que no le han salido los partidos, pero tiene sus detalles. Es buscar el partido y después se verá el tema de los goles”.

El delantero Johan Venegas pide respecto al rival de turno. “Muchas veces caemos en que no es un país futbolísticamente grande y hay tendencia a menospreciar, de puertas hacia afuera. Sabemos que las distancias se han estrechado muchísimo. Ellos han jugado bien y tienen su estructura. Esperamos la mejor versión de Verdes y de nosotros”.

Los brumosos no dependen de sí mismos. Saprissa les daría una gran alegría si puede sacar sus juegos ante Independiente, de visita, así como en “La Cueva” contra Motagua.