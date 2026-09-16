Cartaginés confirma 11 estelar ante Saprissa con esperado regreso

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Club Sport Cartaginés tiene lista su alineación titular para medirse al Deportivo Saprissa en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El conjunto brumoso buscará sellar su pase a la siguiente ronda en una serie de alto calibre entre clubes costarricenses.

El capitán y guardameta Kevin Briceño encabezará el once estelar del equipo. La formación titular se completa con Luis Olivas, Claudio Montero, Manuel Morán, Jose “Tepa” González, José Luis Quirós, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Joaquín Alonso Hernández y Gian Mauro Morera.

Como opciones de recambio en el banquillo, el cuerpo técnico dispondrá de un amplio grupo de alternativas.

Este choque de vuelta de cuartos de final definirá el rumbo de ambas instituciones en el certamen internacional. Con la alineación confirmada, la expectativa queda centrada en el rendimiento colectivo para mantener vivas las aspiraciones en el torneo regional.