El Club Sport Cartaginés se complica en la Copa Centroamericana, pues pierde 1-2 ante el Olimpia de Honduras, en el juego de ida de cuartos de final, el cual se realizó en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich.

A este marcador se le suma al del Motagua que dio cuenta de Liga Deportiva Alajuelense en El Llano. Mensaje claro, directo, resaltado con marcador fosforescente y subrayado con rojo. El choque entre la H y la Sele será de rompe y rasga. Estamos advertidos para el 9 de octubre estimado “Piojo”.

¿Qué pasó en el verde?

Los brumosos empezaron con mucho ímpetu y juego vertical, pues al estar en casa era obligación imponerse ante un rival de tanta calidad. Lo que pasa es que en la acera de enfrente igual sabían que este era el momento de adelantarse para que el juego de vuelta fuera más relajado.

Con el cronómetro marcando el minuto 9 aparece la primera anotación de los leones blancos. El artífice fue Michaell Chirinos, quien no iba a ser tomado en cuenta desde el inicio, estaba en banca, pero una lesión de su compañero Edwin Rodríguez lo puso en la formación estelar. Pinto recibe el balón en el área enemiga y sin dejarla caer mete el cuero al centro para que defina el de la camiseta 33.

José Mora cae en el área y no se pita nada. Marcos Ureña tiene una clara opción de empate que la estrella en el palo más largo. Jesús Bátiz lo intenta, pero queda en el casi, casi.

El equipo de la Vieja Metrópoli no terminaba de asumir el trago amargo, cuando ya los catrachos celebraban su segunda concreción. Esta nace con jugada desde la lateral derecha con Guiti, cabezazo de Arboleda y Benguché se va a celebrar con la gran cantidad de aficionados hondureños que llegaron vía terrestre en 6 buses y 6 busetas.

Para la etapa complementaria el cuadro del profe Eduardo Espinel retrasó líneas, cuidó el marcador y apostó por algunas subidas de contragolpe, pero sin sudar de más. El resultado ya estaba en la bolsa.

El cuadro de Andrés Carevic reaccionó tarde. Balón de Jesús Bátiz a Luis Flores, que centra y Mauro Quiroga define de cabeza al 68’. Los brumosos se envalentonaron, pero ya era muy tarde y no llegó el empate.

El siguiente juego entre ambos será el jueves 2 de octubre a las 8:15 p.m. en el estadio José de la Paz Herrera, el recinto que lleva el nombre del recordado “Chelato” Uclés.

El daño ya está hecho. Ojo señor Miguel Herrera de lo que tendremos que enfrentar el 9 de octubre en San Pedro Sula.

Que Dios nos agarre confesados.