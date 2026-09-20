Cartaginés cae en el Norte y sirve el liderato al Saprissa

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La Asociación Deportiva San Carlos dio el gran golpe de la jornada tras derrotar al Cartaginés en el Norte, 1-0, provocando que los brumosos cedan un terreno valioso en la cima del torneo.

El conjunto sancarleño arrancó el compromiso encimando con opciones claras de Jeikell Venegas, Emmanuel Hernández y Camilo Agualimpia. Pese a que la visita logró nivelar las acciones momentáneamente, los locales abrieron el marcador al minuto 29 con un certero cabezazo de Jefferson Rivera tras una jugada por el sector derecho.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Amarini Villatoro adelantaron líneas en busca del empate, generando peligro mediante Manuel Morán y la movilidad de Joaquín Hernández como enlace ofensivo. No obstante, el equipo norteño logró recomponerse sobre el terreno de juego, mostró solidez defensiva para contener los embates blanquiazules y manejó con criterio los tiempos con el balón.

A los 60 minutos, el estratega Walter “Paté” Centeno le dio paso al juvenil de 16 años Jorshuad Pilarte, quien le otorgó mayor claridad al ataque de los Toros del Norte. La escuadra local apostó constantemente por el juego largo, enviando trazos a las espaldas de la zaga rival para explotar la velocidad de sus piezas de ataque.

El epílogo del encuentro estuvo marcado por el drama en el área visitante. Al minuto 90’+2, el guardameta Kevin Briceño fue expulsado tras salir de su área y atropellar a un adversario, obligando al mediocampista Andrey Mora a colocarse los guantes.

En la última jugada del partido, una salvadora intervención del arquero sancarleño José David Vega aseguró el triunfo definitivo de los de casa.