Cartaginés a un paso de la final de Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Fue solo por un gol, pero puede ser la llave que abra la puerta para que el Club Sport Cartaginés acceda a la final tras derrotar por la mínima al Club Olimpia de Honduras.

Los brumosos sacaron ventaja en el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana y para que este triunfo valga, deberán sacar, al menos, un empate para superar esta serie

Los locales tuvieron las primeras ocasiones serias de peligro y en menos de 10 minutos pusieron en aprietos a la defensa de los catrachos.

Primero fue Joaquín Alonso Hernández al 8′ con un remate que desvío la defensa a tiempo, pues iba con dirección a marco. Un minuto después, fue José Luis Quirós que se animó desde fuera del área y el esférico pasó cerca del poste de mano derecha del arquero Edrick Menjívar.

La recompensa brumosa no tardó en llegar y al 15′ fue el propio Hernández quien abrió el marcador. Manuel Morán, quien ganó la línea de fondo tras recibir un pase largo, centró desde la banda derecha y el norteamericano cerró con un remate por abajo que fue imposible de detener.

El “Fello” Meza reventó en júbilo y alegría, pues el gol era merecido y hacia justicia a lo que se mostraba en la cancha hasta ese momento.

Olimpia trató de responder y por momentos se adueñó de la pelota, pero no encontró una vía clara hacia la portería de Kevin Briceño.

Cuando los “Albos” se habían acomodado mejor en el terreno de juego, les cayó un balde de agua fría. Al 42′ el jugador Yustin Arboleda le dio un codazo a Diego Mesén y se fue expulsado aún cuando se revisó en el VAR, pero el golpe fue certero y evidente. Olimpia se quedaba con 10.

Para la segunda parte, los blanquiazules mantuvieron el trote intenso de la primera y estuvieron cerca de aumentar la cuenta al 52′ con el defensor Luis Olivas, quien se fue al ataque y, tras un tiro de esquina, su tiro salió por muy poco.

Los minutos transcurrieron y los hondureños sintieron las consecuencias de jugar con un futbolista menos, pues no pusieron en aprietos al arquero cartaginés y cada llegada al área fue despejada por la zona defensiva.

Uno de los puntos clave de la serie para los dirigidos por Amarini Villatoro es que dejaron su arco en cero y esto es fundamental para el criterio de desempate, pues en caso de igualar por cualquier marcador con anotaciones, avanzarán a la Gran Final.

El partido de vuelta será la próxima semana en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y el ganador irá a la final de la Copa Centroamericana 2026.