Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una violenta colisión entre vehículos terminó en el atropello y dejó heridos a una mujer adulta y un menor de edad la mañana de este miércoles en pleno centro de Heredia.

El incidente fue atendido por la Cruz Roja Costarricense a eso de las 9:24 a.m., tras recibir la alerta del impacto. Al llegar al lugar, los paramédicos abordaron a las dos personas, quienes resultaron con heridas de consideración a raíz del atropello.

Ambas víctimas fueron estabilizadas en el sitio y posteriormente trasladadas en condición urgente a un centro médico cercano para recibir atención especializada.

Una cámara de seguridad ubicada en la zona captó el momento exacto en que se produjo la colisión que desencadenó el atropello, material que servirá a las autoridades de tránsito para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.