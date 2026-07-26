Carro se bloquea y deja a bebé de 11 meses atrapado en Escazú

Un bebé de 11 meses quedó atrapado dentro de un vehículo luego de que fuera colocado en su silla de seguridad, según informó la Policía Municipal de Escazú mediante una publicación en su página de Facebook.

El hecho ocurrio en la zona de Escazú centro, según confirmaron autoridades.

“El incidente ocurrió cuando se cerró la puerta trasera y el vehículo se bloqueó automáticamente, dejando la llave en el interior”, detalló la institución.

Asimismo, indicó que los padres llamaron a un cerrajero de confianza en Santa Ana y al sistema de emergencias 9-1-1. Gracias a esa rápida respuesta, no fue necesario romper una ventana; en su lugar, se aplicaron otras maniobras que permitieron abrir el vehículo y rescatar al bebé, quien se encontraba en buen estado, tras permanecer varios minutos atrapado.

La Policía Municipal de Escazú señaló que este es el segundo caso similar registrado en los últimos meses.