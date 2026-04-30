Un hombre de 82 años, de apellido Arias, falleció la noche del miércoles tras ser víctima de un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Turrialba, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hecho se registró alrededor de las 3:30 p. m., cuando, en apariencia, el conductor de un vehículo perdió el control e impactó al adulto mayor, quien se encontraba sobre la acera.

Producto del golpe, Arias fue trasladado de emergencia a un centro médico de la zona; sin embargo, fue declarado fallecido a las 8:40 p. m.

Agentes del OIJ de Turrialba se presentaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo remitieron a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.