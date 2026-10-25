Carro choca contra moto y árbol en San José: Conductor fallece

Hechos se dieron antes de las 7:00 a.m. de este domingo

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

San José Centro fue el epicentro de un nuevo accidente de tránsito en las carreteras del país, esta vez por la colisión de una motocicleta y un vehículo liviano.

Según la información preliminar de las autoridades, se trató de un choque entre un carro y una motocicleta; producto de la colisión, el vehículo colisionó contra un árbol y fue declarado sin vida en el lugar.

Los hechos se dieron antes de las 7:00 a.m. de este domingo en el sector de Catedral en Avenida 16, calle 1.

La situación fue atendida por Bomberos y Cruz Roja. Se desconoce la identidad de la víctima, así como el motivo de lo ocurrido.