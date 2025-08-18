Un aparatoso accidente en Bajo Los Molinos de San Rafael en Heredia, dejó a 2 personas en condición crítica luego de que un vehículo colisionara contra una vivienda, se volcara y atropellara a un peatón.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó al sistema 911 alrededor de las 9:00 a.m.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a 2 personas gravemente heridas: el conductor del automóvil y un peatón que fue impactado en la vía pública.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl en condición crítica.

Carro choca contra casa y se vuelca. Foto: Cruz Roja.

“Producto de esta colisión, lo que se ubica en el lugar es una persona que aparentemente pierde el control del vehículo y, aparte de lesionar a un peatón en vía pública, el conductor también resulta seriamente lesionado. Estas dos personas fueron trasladadas en una condición crítica hasta el hospital de Heredia“, explicó Minyar Collado, rescatista de la Cruz Roja.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja desplazó 2 ambulancias de soporte avanzado, una unidad de rescate, una de primera intervención y una unidad básica.

El escenario fue controlado tras la intervención de los equipos de socorro y el caso se mantiene bajo investigación de parte de las autoridades para esclarecer las causas del accidente.