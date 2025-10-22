Carro cae a río en Cartago: tres menores de edad afectados

La Cruz Roja Costarricense informó de un accidente donde un carro cayó a un río en Turrialba de Cartago la tarde de este miércoles.

Se trata de un vehículo liviano que cayó a un río, aproximadamente a 100 metros de la vía principal. De manera preliminar se reportan cinco personas afectadas: dos adultos y tres menores de edad, cuya condición se desconoce por el momento.

En el sitio se movilizan dos unidades básicas y un equipo de rescate, con apoyo de la Unidad Especializada de Primera Intervención y una unidad de soporte avanzado.

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