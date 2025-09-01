Un aparatoso accidente se registró la noche del domingo en San Carlos luego de que un vehículo cayera a un guindo de aproximadamente 30 metros.

El hecho se dio en la ruta que comunica Ciudad Quesada con Aguas Zarcas, específicamente en el sector conocido como La Nube, en Quebrada del Palo.

Al sitio acudieron cuerpos de socorro de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y varias personas de la zona, quienes colaboraron en las labores de rescate para extraer a los ocupantes del carro.

De acuerdo con la Cruz Roja, el incidente dejó como saldo 2 personas en condición crítica (categoría roja), 1 en condición urgente (amarilla) y 1 cuarto ocupante estable (verde), que no requirió traslado a un centro médico.

Los afectados son 4 hombres adultos.

Las personas heridas fueron trasladadas al Hospital San Carlos en ambulancias, luego de un operativo en el que participaron 4 unidades de soporte básico y un vehículo de primera intervención con equipo de cuerdas.

Video: corresponsal Mariluz Rojas.

“Se reporta un vehículo en un precipicio de aproximadamente 30 metros. En el lugar se desplaza por parte de Cruz Roja varias unidades de soporte básico y un vehículo de primera intervención, ya que se requería de cuerdas para hacer la extracción de los pacientes. De total se trasladan dos pacientes en una categoría crítica, un paciente en una categoría urgente y un paciente estable no requiere traslado”, informó Lesther Fernández, vocero de la Cruz Roja.

Las causas que provocaron el accidente permanecen bajo investigación de parte de las autoridades.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.