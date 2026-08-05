Carreteras deberán incorporar pasos seguros para animales silvestres

Los diputados aprobaron en segundo y último debate el expediente 23.166, que obliga a incorporar pasos seguros para la fauna silvestre en carreteras nacionales y cantonales cuando se determine técnicamente que las obras interrumpen la conectividad de los ecosistemas.

La iniciativa adiciona un artículo 31 bis a la Ley Orgánica del Ambiente y busca reducir la fragmentación de los hábitats terrestres y acuáticos, facilitar el desplazamiento de las especies y preservar el flujo genético.

La obligación alcanzará tanto a las nuevas obras como a la infraestructura existente sometida a mantenimiento, rehabilitación, ampliación o sustitución de componentes. Tendrá especial aplicación en áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales, bosques y otros cruces naturales identificados.

Reunión de jefes de fracción. Foto: Mauricio Aguilar.

En los proyectos nuevos, los pasos de fauna deberán contemplarse desde la etapa de preinversión. Esto significa que su diseño, construcción y mantenimiento tendrán que incorporarse en la planificación y el presupuesto de las obras.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) deberá verificar que los proyectos incluyan las medidas necesarias para proteger la fauna antes de concederles la viabilidad ambiental.

Los desarrolladores también tendrán que realizar estudios biológicos, avalados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), para identificar puntos de paso y sitios con alta mortalidad de animales silvestres.

Diputados oficialistas. Foto: Mauricio Aguilar.

En el caso de las carreteras existentes, las medidas se definirán junto con el Sinac y se ejecutarán de acuerdo con la planificación y la disponibilidad presupuestaria.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley con asesoría del Sinac y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Una vez vigente el reglamento, el Sinac tendrá un plazo máximo de 24 meses para comenzar a identificar, con carácter urgente, los cruces de fauna y puntos vulnerables en las carreteras del país.