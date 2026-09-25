Carrera teñirá de rosado La Sabana por la lucha contra el cáncer de mama

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El domingo 4 de octubre, el Parque Metropolitano La Sabana se vestirá de rosado con la Carrera y Caminata AVON “Cada paso es por vos”, una actividad recreativa y solidaria que busca apoyar la lucha contra el cáncer de mama en Costa Rica.

La jornada comenzará a las 5:40 a. m. y se extenderá hasta el mediodía, con salida y meta en la explanada ubicada al costado oeste del Estadio Nacional.

Foto: cortesía.

Entre las actividades programadas destacan:

Calentamiento para corredores a cargo de la maratonista y atleta olímpica Gabriela Traña .

. Clases de salsation, zumba y cardio dance .

. Dinámicas y activaciones para niños y adultos.

Sorteos de mamografías .

. Actividades para promover estilos de vida saludables.

Las inscripciones para la Carrera ya están agotadas, mientras que la Caminata es gratuita. Quienes quieran contribuir económicamente a la causa pueden adquirir la camiseta oficial del evento por ¢9 mil.

Los fondos recaudados mediante las inscripciones y las utilidades de la venta de camisetas serán destinados a la Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (FUNDESO), para apoyar programas de educación, detección temprana y rehabilitación de sobrevivientes.

Foto: cortesía.

Además, parte de los recursos respaldará el proyecto ¡Ya es Hora!, cuyo mamógrafo móvil recorre diferentes zonas del país para facilitar el diagnóstico temprano.

Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer citados por la organización, el cáncer de mama femenino registra más de 2,3 millones de diagnósticos al año en el mundo. En Costa Rica se reportan más de 1.300 nuevos casos y más de 420 muertes anuales por esta enfermedad.

Foto: cortesía.

La camiseta puede adquirirse mediante la tienda en línea de AVON, por WhatsApp al 6182-6242 o con las asesoras de ventas de la marca. En Santa Ana y Alajuela también está disponible mediante Uber Eats.