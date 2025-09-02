“Finalmente me empiezo a sentir yo. Voy de a poquitos, escuchando mi cuerpo, retomando ejercicio, trabajo y actividades de los cachorros”, escribió Carolina Jaikel en sus redes sociales tras haber finalizado su segundo ciclo de quimioterapia.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió cómo ha vivido esta nueva etapa de su tratamiento contra el cáncer.

“Esta quimio me volcó (dicen que todas son distintas), y lo que más me ayudó a transitarla (además del amor y apoyo de mi tribu), fue sentir a Dios a través del que se ha vuelto mi versículo favorito: ‘Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad’”, expresó.

En su mensaje también dejó claro que, paradójicamente, los momentos de mayor fragilidad han sido los que la han acercado más a su espiritualidad.

“Tener la certeza que en estos momentos de vulnerabilidad y fragilidad es cuando más me acerco a Dios y Él trabaja en mí con todo el amor del mundo”, añadió.

Leer más: Esposa de Bryan Ruiz habla desde el corazón

Jaikel, quien es pareja del exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, reveló que terminó su tratamiento hace una semana y, desde entonces, ha comenzado a sentirse más conectada consigo misma, enfocándose en retomar poco a poco su rutina diaria.