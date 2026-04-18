Carolina Jaikel revela que su cáncer comienza a desaparecer

Carolina Jaikel confirmó que su cáncer se encuentra en remisión, tras los resultados de su primer estudio PET.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz dio a conocer así un avance clave en su proceso de salud, luego de casi diez meses de lucha contra un cáncer de pulmón con metástasis ósea en etapa avanzada.

En su momento, el diagnóstico fue catalogado como crítico por especialistas, quienes le hablaron más de tiempo que de una posible recuperación, según contó en una entrevista con Lizeth Castro.

Ahora, los resultados médicos marcan un cambio significativo. De acuerdo con lo explicado por la propia Jaikel, no se detecta actividad cancerígena en su organismo, lo que confirma que la enfermedad está controlada en esta etapa.

“El día de mi primer PET scan, limpio. El primero de muchos, si Dios quiere. Porque esta familia hace rato que tuvo que aprender que todo es según su voluntad. Y que esa voluntad, aunque a veces nos cueste entenderla, siempre, siempre es buena y perfecta”, escribió.

“Gracias por tantas oraciones, por tanto amor. No cabe más agradecimiento en el corazón. Nunca nos imaginamos hace casi 10 meses los milagros y bendiciones que íbamos a vivir”, añadió.

Jaikel deberá seguir con quimioterapias de mantenimiento para reducir el riesgo de una recaída.

Hoy, su proceso entra en una etapa más esperanzadora.