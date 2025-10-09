El apoyo incondicional de Bryan Ruiz ha sido clave en la batalla de su esposa, Carolina Jaikel, quien acaba de completar su cuarto ciclo de quimioterapia en la lucha contra el cáncer de pulmón.

Además, su motivación se renueva con cada momento junto a Bryan. “Agradecida con Dios y con mi cuerpo por cada día que sana, por cada célula que lucha, por la bendición de tener hoy, de poder moverme, sentir el solcito. Sos mi roble, Bryan Ruiz”.

Durante estos meses, la pareja ha estado en Estados Unidos, donde Carolina recibe atención especializada para su enfermedad.

La alimentación ha sido fundamental en su recuperación; en sus publicaciones, ella ha contado cómo, en los días de quimioterapia, se prepara “olla de carne” para nutrir su cuerpo.

En sus redes sociales, expresó cómo ha ido adaptando sus rutinas para sobrellevar mejor los efectos del tratamiento y destacó la fortaleza que siente día a día.

“Para la quimio pasada, entrené la mañana antes de recibirla y sentí que los efectos fueron un poquito menos duros, así que hoy entrené despacito un rato también”.

“Voy probando poco a poco lo que mejor le cae a mi cuerpo y le agradezco a Dios cada tratamiento, cada alimento y cada esfuerzo que hace mi cuerpo por sanar” escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram. Hay que recordar que Bryan Ruiz decidió dejar su puesto como asistente técnico en Liga Deportiva Alajuelense para dedicarse por completo a acompañar y apoyar a su esposa en cada etapa de esta batalla.