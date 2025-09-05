La noche en El Chalet no pudo cerrar con más fuerza: Carolina Casasola se convirtió en la gran ganadora de “Así Canto Yo”, luego de ofrecer una interpretación inolvidable del icónico tema “La Cigarra”, que estremeció al público y al jurado por igual.

Con un atuendo elegante que evocaba las tierras aztecas, Carolina no solo cantó: transportó a todos a México, impregnando el ambiente de historia, fuerza y profunda emoción.

Cada nota fue una declaración de amor a la música tradicional, y su voz poderosa hizo vibrar hasta la última mesa del recinto.

El tenor costarricense Joaquín Yglesias la aplaudió con sinceridad, destacando que su manejo vocal fue impecable de principio a fin, y que su presentación fue el cierre de show digno de una ganadora.

Pero más allá del espectáculo, Carolina también tocó fibras personales. Conmovida y entre lágrimas, abrió su corazón al compartir lo que este momento significaba para ella.

“Quise cantar con esta canción porque siento que es un tema que está olvidado y pienso que es un gran tema.

Le doy gracias a mi esposo y mi primo que me acompañaron en este evento y porque creyeron en mí antes de que yo lo hiciera, porque la gente no sabe lo que me ha costado llegar hasta acá”, expresó con profunda emoción.

El público respondió con una ovación de pie, reconociendo no solo su talento, sino el coraje y la entrega que Carolina llevó al escenario.

Su interpretación no fue solo una competencia, fue un homenaje a sus raíces, a su esfuerzo y a su historia.

Con su arte, su fuerza vocal y su historia personal, Carolina Casasola se ganó el título de ganadora, y también el cariño de todos los presentes.