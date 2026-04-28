Luego de que la última sesión del plenario de la Asamblea Legislativa no se realizara por la ausencia de 22 legisladores, los diputados presentes asistieron a un brindis de cierre del período, en el que se sirvieron diversos platillos.

Foto: Mauricio Aguilar

Grupo Extra observó que se sirvieron ceviches, carnes rojas, cremas de ayote, fresas con crema y varios tipos de bebidas.

El festejo, que se realizó en el despacho del presidente saliente del Congreso, Rodrigo Arias, también contó con música de saxofón para amenizar el encuentro.

Banquete de cierre del período legislativo 2022-2026. Foto: Mauricio Aguilar.

La Asamblea Legislativa suspendió la sesión del plenario puesto que solamente 35 diputados estuvieron presentes en el momento en el que se pasó lista.

De esta manera no fue posible que el plenario abordara el expediente 25.400 sobre la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual contra la ex diputada Marulin Azofeifa.

Foto: Mauricio Aguilar

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, lamentó las ausencias que provocaron la falta de quórum y aseguró que “este es un día que quedará en el juicio de nuestra historia”.