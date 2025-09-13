La Asociación Deportiva Carmelita logró una determinante victoria este viernes ante Fútbol Consultants Desamparados, en el inicio de la Jornada 6 del Torneo Apertura de la Liga de Ascenso. Un solo gol fue suficiente para dar cuenta de los desamparadeños, en juego realizado en el estadio Rafael Bolaños, en la Plywood de Alajuela. El tanto de los verdolagas cayó al minuto 2, gracias a una acción del jovencito Mathew Arias.

El equipo del Barrio El Carmen de Alajuela, el cual es guiado por el estratega Silvio Arango, llega a 7 puntos y se mete en la tercera casilla del Grupo B. Este es encabezado por Escorpiones que tiene 10 unidades. Le siguen Santa Ana con 9, Carmelita con 7 unidades y Fútbol Consultants con 6.

Con relación al Grupo A, aquí se nota una pelea muy grande, al punto de que empatan cuatro equipos con la misma cantidad de puntos. En la tabla aparecen Upala, Inter San Carlos, Sarchí y Cofutpa, todos con 7 unidades. En dichas posiciones no se toma en cuenta el juego que tenían este viernes los equipos Municipal Grecia y Cofutpa, los cuales se medían al cierre de edición.

La voz de la experiencia

El jugador José Garro se mostró complacido por la victoria. “Nosotros trabajamos bien el partido, golpeamos primero y pudimos manejar mejor el partido. Fue un juego correcto, en el que quedamos un poco cortos en el marcador, pero se dio así. Lo importante es que sumamos tres puntos muy importantes en casa”.

De ganar por la mínima menciona que “a veces uno se va preocupado porque no se crean muchas opciones de gol, pero esta vez si creamos bastantes. Pudimos liquidar de una mejor manera, pero al final sacamos tres puntos que con un gol o con tres siempre son para nosotros. Esto nos ayuda a ganar en confianza, en manejo del partido y por supuesto para lo que viene”.