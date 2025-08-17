El carisma, la energía y el inconfundible sabor colombiano de Carlos Vives conquistaron una vez más a su público tico.

El esperado concierto arrancó con un emotivo video que mostró los inicios del artista en su natal Colombia, recorriendo su trayectoria hasta convertirse en uno de los referentes más queridos de la música latina a nivel mundial.

Foto: Randall Sandoval.

Fue a las 8:35 p.m. cuando el esperado momento llegó: Carlos Vives apareció en el escenario rodeado de su talentosa banda, cargada de energía, sabor y una buena dosis de alegría caribeña.

El concierto comenzó con “La Lotería”, una canción que desató la locura entre sus fans.

Acompañado por una guitarra, el cantante dejó claro desde el primer acorde que la noche sería pura fiesta. Sin pausa, siguió con el tema “Ella es mi fiesta”, manteniendo el ambiente encendido y lleno de emoción.

Foto: Randall Sandoval.

En medio del show, el artista se dirigió con cariño al público tico.

“Estoy feliz de recordar a esta familia que siempre me ha dado la oportunidad de regresar”, expresó conmovido, ante una audiencia totalmente entregada.

Uno de los momentos más sorpresivos fue cuando, al puro estilo de Queen, Vives rindió homenaje a la mítica banda británica interpretando “We Will Rock You”.

Foto: Randall Sandoval.

El público no dudó en seguirle el ritmo, transformando el lugar en un auténtico estadio de rock.

Los clásicos que todos esperaban no se hicieron esperar. Sonaron éxitos como “Déjame entrar”, “La Bicicleta”, “Quiero verte sonreír”, “Canción bonita” y “Nota de amor”, provocando una ola de nostalgia, alegría y muchos coros a una sola voz.

Pero el momento cumbre de la noche llegó con “Pa’ Mayte”, que retumbó con fuerza e hizo estallar al público en una mezcla de saltos, gritos y pura celebración.

No importaba el espacio, todos, donde pudieran, bailaban sin parar.

Foto: Randall Sandoval.

Carlos Vives ofreció un espectáculo completo, donde cada detalle fue pensado para conectar con su gente.

Desde las luces que bailaban al ritmo de sus canciones, hasta la complicidad con su banda que no paró de moverse con él.

Una noche mágica, de esas que se graban en la memoria y el corazón.