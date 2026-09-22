Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El cantante mexicano Carlos Rivera encendió las alarmas entre sus seguidores tras confirmar que deberá hacer una pausa obligatoria en su gira de conciertos debido a un problema de salud en sus cuerdas vocales.

A través de un comunicado oficial, el artista explicó que lidia con una lesión desde hace algún tiempo y que sus médicos le ordenaron un mes completo de reposo para evitar un daño mayor. Esta condición obligó a la cancelación y posposición de sus shows en Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala.

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, detalló el intérprete.

¿Se mantiene el show en Costa Rica?

A pesar de la pausa médica que afecta a varios países de la región, las fanáticas costarricenses pueden estar tranquilas.

La agenda del artista se retomará oficialmente el próximo 23 de octubre, por lo que las fechas programadas posteriormente en México, Ecuador y Costa Rica se mantienen firmes y sin ningún tipo de cambio.

Las nuevas fechas para las ciudades pospuestas serán anunciadas en los próximos días por el equipo del cantante.