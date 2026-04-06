Carlos Rivera podría volver a sonar en Costa Rica

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Atención para los seguidores del cantante mexicano Carlos Rivera, todo apunta a que el artista podría regresar a Costa Rica con un nuevo concierto.

De acuerdo con un documento publicado en la página oficial del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), se autorizó la preventa de entradas para un evento asociado al artista, según consta en la resolución administrativa N° DAC-DECVP-RE-153-2026, emitida por la Dirección de Apoyo al Consumidor.

Según lo detallado en el sitio web oficial, el evento se estaría llevando a cabo el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Costa Rica, con hora de inicio prevista para las 7:00 p.m., como parte de su gira “Carlos Rivera Vida México Tour 2026”.

Hasta el momento, no se ha realizado un anuncio oficial por parte del artista ni de productoras locales, por lo que la información surge únicamente a partir de los registros administrativos disponibles.

En cuanto a la venta de entradas, se indicó que estas se estarían comercializando a través de la plataforma eticket.cr, pero no se ha confirmado la fecha en que iniciaría el proceso en el país.

De concretarse, esta sería una nueva visita del artista mexicano al país, tras su más reciente presentación en 2023.