Carlos Mora y su club hicieron historia en Rumanía

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

En una jornada memorable para el Universitatea Craiova, el equipo de Carlos Mora firmó una contundente victoria por 5-0 ante el FC Steaua Bucarest, el club más ganador de Rumanía, por en la décima jornada de la Superliga de aquel país.

Dentro del engranaje colectivo del conjunto local, el costarricense Carlos Mora cumplió una destacada actuación sobre el sector derecho del campo.

Carlos Mora es figura del U Craiova (Foto: U Craiova)

Su presencia fue determinante para otorgar amplitud al ataque y sostener el orden táctico necesario frente a las incursiones del conjunto visitante.

En ese contexto, el despliegue del costarricense en las transiciones de ataque y defensa contribuyó a mantener la portería imbatida y afianzar la abultada diferencia en el marcador ante el equipo más grande del fútbol rumano a nivel histórico.