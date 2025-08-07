El extremo costarricense, Carlos Mora, anotó en el partido donde el Universitatea Craiova, venció por 3 a 0 al Trnava de Eslovaquia, por las semifinales clasificatorias de la UEFA Conference League.

El tico puso el 3 a 0 al minuto 80, luego de una gran jugada individual que arrancó en el medio campo, para luego pasar el balón a un compañero, quien remató y en el rebote, Mora no perdió de vista el balón y llegó para aprovecharlo y poner el tercero del partido de ida.

Gol de Carlos Mora en la tercera ronda de clasificación a la Conference League. Lo ganan 3-0 en le primer partido de la serie.🦁🇨🇷 pic.twitter.com/dyeN6TiNhT — Profe LDA (@ProfeLDA_) August 7, 2025

Ahora el equipo del tico visitará Eslovaquia para el juego de vuelta el próximo jueves a las 12:30 pm.