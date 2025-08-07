El extremo costarricense, Carlos Mora, anotó en el partido donde el Universitatea Craiova, venció por 3 a 0 al Trnava de Eslovaquia, por las semifinales clasificatorias de la UEFA Conference League.
El tico puso el 3 a 0 al minuto 80, luego de una gran jugada individual que arrancó en el medio campo, para luego pasar el balón a un compañero, quien remató y en el rebote, Mora no perdió de vista el balón y llegó para aprovecharlo y poner el tercero del partido de ida.
Ahora el equipo del tico visitará Eslovaquia para el juego de vuelta el próximo jueves a las 12:30 pm.