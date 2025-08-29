El extremo costarricense, Carlos Mora, estará presente en la próxima edición de la Conference League junto a su equipo, el Universitatea Craiova, tras ganarle por 3 a 1 al Basaksehir de Turquía en el partido de vuelta y en el global, por 5 a 2.

Mora jugó los 90 minutos del partido y fue pieza fundamental para que el equipo rumano lograra la histórica clasificación, ya que la semana pasada anotó en el partido de ida jugado en territorio turco.

El Craiova, en el sorteo de este viernes, estará ubicado en el bombo 6 y podría tener rivales como la Fiorentina de Italia, Rayo Vallecano de España, AZ Alkmaar de Países Bajos o el Crystal Palace de la Premier League.