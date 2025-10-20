Este fin de semana, el volante costarricense Carlos Mora destacó entre los mejores futbolistas de América Latina que juegan en el resto de las Ligas de europeas. Es decir, las que no forman parte del Top 5.

Tras el golazo que anotó en la victoria del Universitatea, Mora recibió una calificación de 9.0 por parte del sitio especializado en estadísticas Sofascore.

El costarricense figuró entre jugadores de renombre como el argentino Esequiel Barco, Juan Perea, Darío Osorio e incluso superó al hondureño Luis Palma, quien obtuvo una puntuación de 8.0

Mora y Barco obtuvieron exactamente la misma puntuación, por lo que ambos comparten el primer lugar en este destacado ranking.