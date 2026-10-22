Carlos Mora brilla en victoria de su club en Conference League

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El volante costarricense Carlos Mora tuvo un rol protagónico en la victoria del Universitatea Craiova en casa del Inter D’Escaldes de Andorra (1-3).

Mora dio la asistencia del primer gol, anotado por Assad Al-Hamlawi, en un encuentro dominado ampliamente por el equipo rumano.

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El tico destacó con dos grandes ocasiones generadas, dos pases clave, así como 9/15 duelos ganados; estadísticas muy positivas en su debut en Conference League.

El Craiova lleva buen paso en el torneo tras debutar en fase de liga con empate ante el Getafe de España, Mora no pudo estar por lesión.