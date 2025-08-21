Con gol del costarricense, Carlos Mora, el Universitatea Craiova, le ganó por 1 a 2 en condición de visitante al Basaksehir de Turquía, en la fase final de clasificación de la Conference League.

Mora, quien salió de titular, anotó al minuto 61, tras obligar a un saque de banda, del cual fue más listo que los defensas del equipo turco, ya que mientras se acomodaban, el pidió el balón al espacio, arrancó a velocidad y sacó un fuerte remate, imposible de detener para el portero del Basaksehir.

De hecho, Carlos fue elegido como el jugador del partido, tuvo 35 toques del balón, 12 pases exitosos de 17 que intentó y ganó todos sus duelos.

El partido de vuelta será el próximo jueves, en casa del Craiova.