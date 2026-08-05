¿Carlos Martínez y un nuevo arquero a Inter San Carlos?

El ascenso del Inter San Carlos a la máxima categoría del fútbol costarricense deja mucho por analizar, entre posibles refuerzos y la peculiaridad de un presidente con doble función, como una rivalidad naciente con sus vecinos de la Zona Norte.

Su presidente, Geovanni Paniagua, conversó con Grupo Extra para analizar el presente del club, la inminente llegada de refuerzos de peso y la polémica que ha rodeado su doble función como jerarca y asistente técnico en el banquillo.

¿Qué análisis hace del debut del Inter San Carlos tras enfrentarse a rivales de peso en las primeras jornadas?

Para nosotros es de gran alegría estar en Primera División. Éramos conscientes de que el equipo venía de una división inferior y que el periodo de adaptación iba a ser difícil, especialmente por el calendario inicial.

Se aproxima el primer derbi en la historia del cantón en Primera División contra la AD San Carlos. ¿Cómo se percibe el ambiente en la zona?

Es muy emocionante. Es la primera vez que se da este enfrentamiento en la máxima categoría en San Carlos. La afición ya pregunta por las entradas y hay una demanda altísima de camisetas; estamos seguros de que habrá un llenazo en el Carlos Ugalde. Lo más importante es que sea un buen espectáculo y que gane el fútbol.

Sobre la conformación de la planilla, ¿es real el interés por incorporar a Carlos Martínez?

Soy muy sincero: hemos conversado con él. El domingo pasado tuvimos la posibilidad de hablar en el estadio y él tiene mucho interés en integrarse al proyecto. El técnico Douglas lo conoce bien y ha insistido en su llegada. Es muy posible que se concrete su incorporación.

Su presencia en el banquillo ha generado comentarios. ¿Cuál es su formación técnica y por qué decidió estar ahí?

Yo pasé por los cursos de licenciamiento y tengo Licencia A; soy entrenador titulado.

Estoy como asistente de Douglas porque el fútbol es mi pasión y lo llevo en la sangre. Mi intención es hablar el mismo idioma que el cuerpo técnico. Yo soy médico veterinario y productor de piña, y así como me preparé para entender de agricultura de precisión para hablar con mis ingenieros, lo hice en el fútbol para opinar con fundamento, siempre respetando la decisión final de Douglas y Álvaro.

Ante la lesión de rodilla de Aarón Cruz, ¿buscarán un nuevo guardameta en el mercado?

Aarón está en recuperación de una cirugía y es un excelente arquero que nos presta Saprissa. Sobre los rumores de Antonny Monreal o Mario González, esa parte deportiva la maneja Yosimar Arias. No obstante, tenemos plena confianza en Guido Jiménez, quien fue nuestro portero titular en segunda división y está listo para asumir el reto.