Carlos Barahona vuelve a ser noticia con el Cartaginés

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Club Sport Cartaginés tendrá en su alineación titular la incorporación de Carlos Barahona para enfrentar al Olimpia de Honduras por la semifinal de Copa Centroamericana.

Luego de haber sido detenido por más autoridades judiciales hace una semana y su posterior libertad efectuada el viernes anterior, el defensor se incorporó a los entrenamientos con el equipo brumoso y será este miércoles cuando vuelva a la acción.

Barahona no estuvo presente en el partido contra el Deportivo Saprissa del domingo pasado, por lo que este juego ante los catrachos será su regreso a las canchas.

Así salen ambos equipos para el juego que inicia a las 8:30 p.m. En el Estadio José Rafael “Fello” Meza: