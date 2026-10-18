Carlos Barahona entrena con normalidad en Cartaginés

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El futbolista Carlos Barahona ya se integró al Club Sport Cartaginés y se encuentra entrenando con normalidad.

Así lo confirmó Leonardo Vargas, gerente del equipo en la previa del partido ante el Deportivo Saprissa.

“Si él ya salió, es por algo. Ahora tiene que seguir con su día a día. Él es jugador del Cartaginés y será tomado en cuenta al 100%”, comentó.

El lateral se encuentra a disposición del cuerpo técnico y podría ser tomado en cuenta para el juego de este miércoles contra Olimpia, válido por la Copa Centroamericana.

“Hay cosas en las que el club a veces no puede hacer nada y esta es una de esas, donde esperamos las decisiones que se tomen. Nosotros vemos la parte humana y como un jugador que conocemos desde los 17 años esperamos que todo le salga bien”, manifestó.

Barahona fue detenido en su casa tras unos allanamientos efectuados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y salió de los Tribunales de Heredia el pasado viernes en horas de la noche.

Barahona deberá firmar una vez al mes por los próximos 3 meses ante la Fiscalía de Cartago. Además, debe mantenerse alejado de la persona denunciante y sus familiares.

Declaraciones brindadas a Radio Monumental.