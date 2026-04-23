El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, evitó pronunciarse de forma directa sobre su eventual renuncia, pese a que esta figura como una de las principales exigencias dentro de las peticiones presentadas por estudiantes que mantienen tomado el edificio de Rectoría.

Tras la consulta sobre su continuidad en lugar de confirmar o descartar una eventual salida del cargo, Araya desvió la respuesta hacia otros puntos del documento, enfocándose en la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Foto: Issac Villalta

“La otra parte de esa solicitud es establecer mecanismos de rendición de cuentas, que es lo que hemos hecho, pero que vamos a fortalecer de cara al estudiantado”, señaló.

La omisión se da en un contexto de presión por parte de sectores estudiantiles, que han cuestionado su liderazgo, particularmente en el marco de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Pese a ello, Araya defendió el proceso de diálogo sostenido con los manifestantes.

Mientras tanto, la toma del edificio de Rectoría se mantiene, a la espera de la decisión que adopten las personas estudiantes.

El rector insistió en que el diálogo continúa abierto y podría retomarse en las próximas horas.