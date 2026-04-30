Carlos Andrés Robles renuncia al PUSC y acusa a Hidalgo de “perseguir” disidentes

El diputado saliente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles Obando, renunció a las filas de su organización y señaló al excandidato Juan Carlos Hidalgo de “perseguir a quienes piensan diferente a él”.
“El señor Hidalgo llegó hace pocos años al PUSC, luego de su paso por el Instituto Liberal Cato, el Movimiento Libertario y después de haber fundado el Partido Liberal Progresista, siendo innegable su origen totalmente liberal y nada socialcristiano”, dijo Robles.
A su consideración, Hidalgo “maltrató” a los diputados Horacio Alvarado y Melina Ajoy, quienes fueron expulsados del PUSC por desobedecer una directriz de la asamblea de ese partido de votar a favor del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, en setiembre de 2025.
Hidalgo respaldó la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina interno del PUSC y señaló que ambos diputados antepusieron sus intereses “mediante negociaciones con el gobierno“.
“Hoy en mi último día como diputado socialcristiano, habiéndole cumplido primero a la Patria y segundo al PUSC que me eligió, con la frente en alto y sabiendo que mis decisiones como diputado las tomé con fundamento en la ley y nunca para cumplir caprichos de un narcisista trasnochado, renuncio al PUSC con el dolor de quien vio cómo un liberal llegó a quemar la casa socialcristiana para quedarse con la alfombra”, señaló Robles.