Carlos Andrés Robles renuncia al PUSC y acusa a Hidalgo de “perseguir” disidentes

El diputado saliente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Andrés Robles Obando, renunció a las filas de su organización y señaló al excandidato Juan Carlos Hidalgo de “perseguir a quienes piensan diferente a él”.

“El señor Hidalgo llegó hace pocos años al PUSC, luego de su paso por el Instituto Liberal Cato, el Movimiento Libertario y después de haber fundado el Partido Liberal Progresista, siendo innegable su origen totalmente liberal y nada socialcristiano”, dijo Robles.

El excandidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo. Foto: Jorge Castillo.

A su consideración, Hidalgo “maltrató” a los diputados Horacio Alvarado y Melina Ajoy, quienes fueron expulsados del PUSC por desobedecer una directriz de la asamblea de ese partido de votar a favor del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, en setiembre de 2025.

Horacio Alvarado, diputado. Foto: Mauricio Aguilar

Hidalgo respaldó la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina interno del PUSC y señaló que ambos diputados antepusieron sus intereses “mediante negociaciones con el gobierno“.

Melina Ajoy. Foto: Mauricio Aguilar