Carlos Álvarez sufre accidente: Reportan motorizado crítico

El locutor y presentador de Teletica, Carlos Álvarez, estuvo involucrado en un accidente de tránsito la noche del domingo en San Vito de Coto Brus, cuando el vehículo que conducía colisionó con una motocicleta.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 10:37 p.m. en el sector de Limoncito. Los socorristas atendieron al motociclista, un hombre de 35 años, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital Juana Pirola.

Según información confirmada por Teletica.com, Álvarez destacó que regresaba hacia San José tras participar en una actividad en la Zona Sur. Según su versión, el motociclista invadió el carril por el que circulaba.

El presentador indicó que, tras el impacto, salió de su vehículo para auxiliar al herido mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Además, aseguró que su prueba de alcoholemia resultó negativa y que su mayor preocupación continúa siendo el estado de salud del motociclista.

En la atención de la emergencia participaron la Cruz Roja, la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).