Carlos Álvarez relata choque violento con motociclista

Una noche tranquila cambió por completo para el reconocido presentador y locutor Carlos Álvarez. Lo que comenzó como el regreso a casa tras una actividad en Agua Caliente de Coto Brus terminó convertido en uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de verse involucrado en una colisión.

Aunque el comunicador salió sin lesiones, admite que el impacto emocional fuerte y que aún intenta asimilar lo ocurrido.

“Estoy bien, gracias infinitas. No tengo secuela alguna del aparatoso accidente, pero emocionalmente no puedo decir lo mismo. Es algo que te golpea (…) Mucho sentimiento encontrado, mucha zozobra, angustia, miedo y, sumado a todo esto, la preocupación por la salud de la otra persona involucrada”, destacó en una conversación con Grupo Extra.

Álvarez explicó que regresaba hacia San José tras una actividad. El choque dejó al motociclista en crítico, según el reporte de Cruz Roja.

El presentador recuerda que todo ocurrió en apenas una fracción de segundo. Lo único que permanece grabado en su memoria es una luz que apareció frente a él.

“Ni siquiera son minutos ni segundos, son fracciones de segundo (…) Usted viene en absoluta normalidad, usted viene haciendo lo que considera correcto (…) y de un momento a otro, en una fracción, ocurre algo increíblemente inesperado”, confirmó.

Tras el impacto, asegura que su primera reacción fue verificar el estado del motociclista.

“Hay una reacción natural de supervivencia propia (…) Y en ese escaneo de microsegundos: Ya, ok, ¿dónde está la otra persona? Y así tal cual para inmediatamente accionar, me parece lo que el ser humano debería accionar, y es el cuido por la otra persona”, aseguró.

Álvarez comenta que la escena que no logra sacar de su cabeza es ver al “muchacho tendido sobre el pavimento”.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre también quedó marcado por la solidaridad de los vecinos, quienes acudieron de inmediato a ayudar. Incluso recuerda a una adulta que apareció con un “pichel” de café para quienes permanecían en el lugar.

“Una escena muy, por un lado trágica y por otro la verdad que de aplaudir en cuanto a las personas que estaban ahí (…) En medio de este caos la gente poniendo por encima el factor humano de cualquier otra situación y eso es maravilloso”, recordó.

El presentador permaneció horas en el sitio mientras se desarrollaban las diligencias de la Cruz Roja, la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Incluso conversó durante parte de la madrugada con el hermano del motociclista.

“Todo lo demás tiene su arreglo y tendrá su protocolo y tendrá lo que sea. Pero el tema de la salud de un ser humano siempre es la prioridad”, comentó.

Tras la experiencia, hizo un llamado a todos los conductores y motociclistas para extremar las medidas de prevención. “Prepárense siempre, mantengan el vehículo en perfectas condiciones, si usted tiene algún problema de manejar de noche, no maneje de noche, no conduzcan bajo los efectos del alcohol o drogas (…) y, a los motociclistas, por favor usen los dispositivos de seguridad. Eso puede hacer la diferencia en un accidente que hasta cueste la vida”, afirmó.