El expresidente Carlos Alvarado concluyó una gira por Europa para hablar sobre crimen organizado y desafíos democráticos.

Alvarado sostuvo un encuentro en Bruselas con Teresa Ribera, Primera Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva.

En la reunión se conversó sobre los retos democráticos que enfrentan tanto Europa como Centroamérica y la importancia de fortalecer la cooperación entre regiones sobre valores democráticos.

En Bruselas, el exmandatario estuvo acompañado de Livia Wagner, Coordinadora de la Red de Expertos y Líder en Trata de Personas en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).

De la misma forma, se discutió la necesidad de fortalecer las capacidades globales para enfrentar redes criminales que prosperan en un entorno cada vez más complejo y la expansión de las economías ilícitas y el uso del ciberespacio por parte de actores criminales.

El expresidente Alvarado participó en encuentros con parlamentarios de diversas regiones del mundo, en el marco de un evento organizado por la Organización de Naciones Unidas en Bonn, Alemania, espacio que permitió analizar el estado actual de las políticas democráticas y los retos que enfrentan los países en materia ambiental.