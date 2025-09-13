Carlo Díaz, fiscal general de la República, señaló que la investigación sobre el homicidio del exmilitar nicaragüense, Roberto Samcam, no se limitará a las capturas realizadas tras los operativos en la León XIII y Cañas donde se detuvo a cuatro presuntos autores materiales el pasado 19 de junio.

Autoridades desplegaron un fuerte operativo.

“Hoy estamos haciendo allanamientos con el fin de detener a los autores materiales. Pero vamos a continuar con la investigación respecto a los autores intelectuales y en eso no vamos a escatimar esfuerzos. No nos damos por satisfechos solo con estas detenciones, queremos llegar a determinar quiénes ordenaron esta ejecución”, declaró.

Díaz confirmó que una de las principales líneas apunta a que se trató de un crimen por encargo que pudo haber sido ordenado con motivaciones políticas.

Además, destacó que en este caso se logró identificar a un intermediario figura que no se presentó en el atentado contra el periodista Juan Maldonado y su esposa, lo que evidencia una estructura criminal más compleja.

“Ha sido una investigación fuerte, pero exitosa, porque en muy poco tiempo ya estamos resolviendo quiénes fueron los autores materiales y pretendemos seguir avanzando para llegar a los intelectuales”, agregó el fiscal.

Con estos resultados preliminares, la Fiscalía insistió en que el caso se mantiene abierto y que el esfuerzo se concentrará en establecer con certeza quiénes planearon y financiaron la ejecución de Samcam.

OIJ realiza allanamientos

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que los allanamientos permitieron ubicar a cinco personas presuntamente involucradas, de las cuales cuatro están detenidas.

Entre ellos destaca un joven de 20 años de apellido Carvajal, identificado como el presunto gatillero, así como un intermediario de apellido Chávez, quien habría coordinado la logística del crimen.

Zúñiga detalló que también se investiga a un transportista que habría trasladado a los implicados tras abandonar un vehículo en Coronado, y a la pareja sentimental del intermediario, quien habría pagado ¢50.000 por ese servicio.

“Se están deteniendo a los autores materiales del homicidio y a un intermediario costarricense. El móvil apunta a un asesinato por encargo”, indicó.

El jerarca señaló que este caso guarda similitudes con el intento de homicidio del periodista Joao Maldonado, ocurrido hace un año.

“Ambos hechos fueron ejecutados de manera burda, con personas inexpertas en sicariato, reclutadas en zonas urbano-marginales como León XIII o Alajulita. En este caso, a diferencia del de Maldonado, sí aparece la figura de un intermediario”, explicó.

La investigación permanece abierta para establecer si detrás del crimen existió una orden de carácter político y si participaron personas fuera del país.